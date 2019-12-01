Ultiman a tiros a una mujer en Apatzingán, Michoacán; uno de los homicidas fue abatido por la GC el otro está herido 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2026 a las 10:40:58

Apatzingán, Michoacán, a 16 de noviembre 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, una mujer fue asesinada a balazos; tras el hecho los presuntos homicidas se enfrentaron a la GC, uno murió el otro está herido.

Al respecto, informes policiacos indican que fue luego de que dos sujetos a bordo de una motocicleta, asesinaran a una mujer en la calle Monte de las Cruces de la referida colonia, que los agresores huyeron del lograr.

Luego de ser alertados del hecho los uniformados se toparon con los presuntos quienes los agredieron a balazos, a lo que los uniformados repelieron la agresión.

Tras el enfrentamiento uno de los facinerosos perdió la vida, el otro resultó herido; hechos, todos de los que tomó conocimiento la Fiscalía Regional, para los efectos de ley.