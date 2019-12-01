Eréndira Castellanos encabeza preferencias y destaca en crecimiento: INDES

Zamora, Michoacán, a 16 de noviembre 2026.— Eréndira Castellanos registra el mayor crecimiento en reconocimiento ciudadano entre los cuatro perfiles incluidos en el comparativo de mayo y octubre de INDES, Indagaciones Estratégicas, y ocupa el primer lugar numérico en intención de voto para la presidencia municipal de Zamora.

De acuerdo con los resultados del estudio de octubre de 2026, Eréndira Castellanos obtiene 25% de las preferencias con el PAN, seguida de Karlo Samaguey, con 24% por Morena; y Tere Mora, con 12% por el PT.

Uno de los resultados más favorables para la activista Social, es el avance de su reconocimiento entre la población. Mientras en mayo registraba 29% de conocimiento, en octubre alcanzó 50%, lo que representa un incremento de 21 puntos porcentuales.

Este movimiento es el más amplio entre los perfiles que aparecen en la gráfica comparativa: Ivonne Pantoja pasó de 37 a 42%; Tere Mora, de 61 a 64%; y Karlo Samagüey, de 43 a 41%. Los datos muestran que Castellanos amplió considerablemente su presencia en el conocimiento ciudadano durante ese periodo.

La medición también revela que un mayor reconocimiento no necesariamente se traduce en una mayor intención de voto: aunque Tere Mora registra un nivel de conocimiento de 64%, frente al 50% de Eréndira, esta última obtiene una preferencia electoral superior en el escenario presentado.

Un dato que destaca la competitividad de Eréndira Castellanos es la diferencia entre la preferencia por partido y el escenario con candidatos: mientras el PAN registra 20% de intención de voto frente al 30% de Morena, al incorporar los nombres de los aspirantes, Eréndira alcanza 25% y se coloca numéricamente por encima de Karlo Samaguey, quien obtiene 24%. Así, Eréndira supera por cinco puntos porcentuales la preferencia del PAN, un resultado que sugiere un atractivo electoral adicional al de su partido y la posiciona en una competencia cerrada por la presidencia municipal de Zamora.

Así, el estudio coloca a Eréndira Castellanos entre los perfiles más competitivos de la contienda municipal, con dos indicadores favorables: el crecimiento de su reconocimiento y la mayor cifra de intención de voto. La diferencia de un punto frente a Karlo Samaguey, sin embargo, no permite afirmar una ventaja estadísticamente concluyente, considerando el margen de error reportado. Esto se traduce en un empate técnico entre PAN y Morena.

La encuesta fue levantada los días 3 y 4 de octubre de 2026 mediante 404 entrevistas efectivas en vivienda a personas mayores de 18 años del municipio de Zamora. Según su ficha metodológica, utilizó un muestreo aleatorio estratificado y reporta un error estadístico máximo de ±4.9%, con un nivel de confianza de 95%.