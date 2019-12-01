Ultiman con arma blanca a “La Carpa”, en Zamora, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2026 a las 08:06:21

Zamora, Michoacán, a 16 de noviembre 2026.- Juan Carlos “N”, alias “La Carpa”, de 40 años, fue asesinado, presuntamente, por su hermano tras una riña familiar en la colonia Salinas de Gortari, de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en la esquina de las calles Uranio y Platino de la referida colonia, se había registrado una riña y había una persona herida.

Al sitio acudirían elementos de la Policía Municipal así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes confirmaron la muerte de un individuo situación por la que se solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de quien fue identificado como Juan Carlos “N”, alias “La Carpa”, de 40 años, el cual presentaba lesiones producidas por arma blanca, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Es de mencionar que de acuerdo con testigos fue derivado de una riña familiar que el ahora occiso fue atacado por su hermano quien huyó.