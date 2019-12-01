Cerveceros michoacanos abren su corazón en su Primer Mercado Cervecero 2026

Morelia, Michoacán, a 11 de febrero del 2026.- En medio de un ambiente amoroso y el toque de felicidad gastronómico, los integrantes de la Asociación de Cerveceros Michoacanos (ACERMICH) llevarán a cabo, el Primer Mercado Cervecero 2026, en la Plaza de La Paz en Morelia, los días 14 y 15 de febrero, en horario de la 11 am a las 10:30 pm; con un acceso libre.

Este evento será una muestra cervecera, en donde se exhibirán una gran variedad de cervezas artesanales, mismas que podrán adquirirse y maridarse, con la recomendación de expertos maestros cerveceros. Entre las cervezas de calidad, importadas y nacionales, estarán CERVECERÍA AUTENTA, CERVECERÍA LA EMILIANA, CERVECERÍA EL ING, así como las distribuidoras HOP´S TO GO Y THE BEER COMPANY MORELIA, quienes encabezarán la artesanía líquida.

Otros de los invitados serán los mezcaleros JOANNIA, Mezcaleros de ZIHUAQUIO Gro., asi como para el maridaje estarán EL ORIGINAL CHORIPAN URUGUAYO, TACOS BRAVO, GRANJA LA BRAVA, JENNY´S PA ELLA, PA EL Y PARA TODOS, MIEL Y POSTRES DE CAFÉ ESTANER ASÍ COMO LA VACA CASIMIRA (Cortes premium de Sonora) cerrarán el circulo virtuoso para vivir la máxima expericencia para todos los sentidos.

Pero la fiesta estará amenizada por las participaciones especiales de INDRA BELLY DANCE, CLAUDIA MONTAÑO Y JUAN CASTAÑEDA el DJ QUE CANTA, ASÍ COMO varias actividades lúdicas para toda la familia.

ACERMICH, es una Asociación Civil presidida por el empresario y productor cervecero, Edgar Mercado Ponce, quien desde hace más de 15 años, con base a un objetivo social, promueve a CERVECEROS MICHOACANOS, en la entidad y el país.

Contactos: ACERMICH.COM, festivalinternacionaldelacerveza@gmail.com, mercado_edgar@hotmail.com, WhatsApp 4431583793