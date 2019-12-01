Celebra Michoacán 16 años de la cocina tradicional como Patrimonio de la Humanidad

Morelia, Michoacán, 16 de noviembre de 2026.- Michoacán conmemora 16 años de la declaratoria de la Cocina Tradicional Mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, destacando el legado de sus cocineras tradicionales, guardianas de los saberes, técnicas, recetas y rituales que dan identidad al estado.

El titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), Roberto Monroy García, destacó que este reconocimiento internacional se logró gracias al “paradigma de Michoacán”, modelo cultural que la Unesco distingue por integrar prácticas agrícolas, organización comunitaria, conocimientos ancestrales y técnicas culinarias transmitidas de generación en generación.

Además, enfatizó que el maíz es el corazón de esta herencia, al ser el ingrediente base de la cocina michoacana y símbolo de unión entre la tierra, la comunidad y la identidad purépecha. De este grano nacen platillos emblemáticos como corundas, uchepos, atápakuas, chandúkatas y churipo, elaborados mediante técnicas ancestrales que distinguen la gastronomía de la entidad.

Asimismo, la cocina tradicional refleja la vida comunitaria mediante la participación de las familias en la siembra, cosecha, preparación y degustación de los alimentos. Espacios de encuentro alrededor del fuego, como la parángua, junto con los platillos preparados para bodas, nacimientos y ceremonias de despedida, evidencian el estrecho vínculo entre gastronomía, identidad y tradición.

A 16 años de este nombramiento de la Unesco, el estado reafirma su orgullo y compromiso por salvaguardar su patrimonio gastronómico, exaltando la labor de las cocineras tradicionales como portadoras de una herencia que trasciende fronteras y sigue cautivando al mundo.