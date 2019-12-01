Choque vehicular en Zitácuaro, Michoacán, deja dos heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2026 a las 12:09:36

Zitácuaro, Michoacán, a 16 de noviembre 2026.- Un saldo de dos personas heridas y daños materiales, fue el que dejó el choque entre un par de vehículos, hechos registrados en la carretera Zitácuaro-Toluca.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida carretera, en las inmediaciones del verificentro se había registrado un choque automovilístico.

Al sitio acudirían elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a dos personas que estaban heridas.

Entre tanto elementos del área de Peritos de Tránsito se hicieron cargo de lo concerniente al choque de un Suzuki Swift y un Volkswagen Golf.