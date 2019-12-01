En Morelia, Michoacán detienen a dos sujetos en posesión de sendas pistolas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2026 a las 10:59:31

Morelia, Michoacán, a 16 de noviembre 2026.- Elementos de la Guardia Civil detuvieron a un par de sujetos a quienes se les aseguraron dos armas de fuego, una de ellas hechiza.

Al respecto se informó que elementos de la GC llevaba a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia en calles de la capital del estado.

En un momento determinado detectaron a un par de sujetos a bordo de una motocicleta los cuales al notar la presencia de los uniformados intentaron huir.

Actual seguido los agentes lograron la detención del par de individuos a los que se les aseguraron dos armas de fuego.

Con base en lo anterior los requeridos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.