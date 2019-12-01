En Morelia, Michoacán detienen a dos sujetos en posesión de sendas pistolas

En Morelia, Michoacán detienen a dos sujetos en posesión de sendas pistolas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2026 a las 10:59:31
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 16 de noviembre 2026.- Elementos de la Guardia Civil detuvieron a un par de sujetos a quienes se les aseguraron dos armas de fuego, una de ellas hechiza.

Al respecto se informó que elementos de la GC llevaba a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia en calles de la capital del estado.

En un momento determinado detectaron a un par de sujetos a bordo de una motocicleta los cuales al notar la presencia de los uniformados intentaron huir.

Actual seguido los agentes lograron la detención del par de individuos a los que se les aseguraron dos armas de fuego.

Con base en lo anterior los requeridos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.

Más información de la categoria
Choque vehicular en Zitácuaro, Michoacán, deja dos heridos
Muere joven, por aparente congestión alcohólica en Santa Rosa Jáuregui 
Vuelca auto en Circuito Universidades, en El Marqués, Querétaro
En Morelia, Michoacán detienen a dos sujetos en posesión de sendas pistolas
Más información de la categoria
Eréndira Castellanos encabeza preferencias y destaca en crecimiento: INDES
Frente frío 6 provocará lluvias intensas en varias partes del país
Entre denuncias por amenazas, colaboración con el crimen y “moches” de cientos de miles, dos exfiscales buscan el control de la FGE Michoacán: ¿Quiénes son Francisco Herrera el “Fiscal del Terror” y Jorge Camacho Delgado?
Recibe Shenzhen a Claudia Sheinbaum con música y flores durante su visita a China