Muere joven, por aparente congestión alcohólica en Santa Rosa Jáuregui 

Muere joven, por aparente congestión alcohólica en Santa Rosa Jáuregui 
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2026 a las 11:39:22
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Querétaro, Querétaro, a 16 de noviembre 2026.- Elementos de la Policía Municipal de Querétaro, tomaron conocimiento, del fallecimiento de una joven mujer, al interior de un departamento en Santa Rosa Jáuregui.

Fue en la colonia Independencia, en donde se movilizaron los servicios de emergencias, tras reportarse que la joven se encontraba inconsciente, luego de estar conviviendo con gente cercana.

A través de la línea de emergencias 911, su pareja sentimental, pidió la intervención de los paramédicos, quienes al llegar, confirmaron que la joven, de aproximadamente 20 años, ya no tenía signos de vida.

La zona fue acordonada por policías municipales, quienes acudieron a tomar conocimiento y esperaron el arribo de periciales, para el levantamiento del cuerpo.

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