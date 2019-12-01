Vuelca auto en Circuito Universidades, en El Marqués, Querétaro

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2026 a las 11:34:06

El Marqués, Querétaro, a 16 de noviembre 2026.- Tremendo susto se llevó la conductora de un auto, luego de protagonizar una aparatosa volcadura, que se registró, esta mañana en circuito universidades.

Fue en inmediaciones de Zibatá, en donde la conductora perdió el control, al tomar un retorno, lo que ocasionó que pegara con la guarnición, y posteriormente volcara.

Al lugar, se movilizaron los servicios de emergencias, para valorar a la conductora, afortunadamente, no presentó heridas graves, por lo que no, requirió traslado a un nosocomio.

Elementos de la Policía Municipal de El Marqués, son quienes acudieron a tomar conocimiento del accidente, que dejó solo daños materiales en el vehículo.