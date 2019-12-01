Catrina Monarca de la Sectur enamora al turismo europeo en la Fitur 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Enero de 2026 a las 16:30:30
Madrid, España, 24 de enero de 2026.- La Catrina Monarca sigue cautivando en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se desarrolla en Madrid, España, hasta el 25 de este mes, donde se encuentra representando a dos patrimonios de Michoacán: la Mariposa Monarca y a la Noche de Muertos.

Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), señaló que este personaje ha estado en diversas activaciones dentro de IFEMA, donde se desarrolla la feria, como en espacios emblemáticos de Madrid.

Ella ha llegado a la Puerta de Alcalá y a la Plaza Mayor, donde ha aparecido junto a la representación del personaje de la danza de los viejitos para llenar de color, alegría, risas y baile, pero sobre todo de cultura e historia ante el turismo internacional que se ha reunido para esta feria de las más importantes del sector en Iberoamérica.

Esta embajadora, además de fotografiarse con los europeos y personas de otras nacionalidades, también les ha entregado información sobre el estado, promoviendo los diversos destinos gastronómicos, culturales, artesanales, naturales, migraciones, conectividad y todas las experiencias que se pueden vivir en “el alma de México”.

Este año, México es el país socio de la Fitur 2026, y Michoacán ha sido respaldado por la Federación en la promoción internacional, atrayendo reuniones de negocios para la proyección del destino.

