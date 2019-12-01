Uruapan rojo: Homicidio en el centro, ataques armados y emboscada carretera dejan tres muertos y un herido el sábado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Enero de 2026 a las 23:39:22

Uruapan, Mich., a 24 de enero de 2026.–

La violencia volvió a exhibir su dominio en Uruapan este sábado. Ejecuciones a plena luz del día, ataques armados en colonias populares y un homicidio más en una carretera estratégica dejaron al menos tres personas muertas y un herido grave, en una jornada que confirmó que el municipio sigue atrapado en la lógica del crimen organizado.

El episodio más brutal ocurrió en el centro histórico, donde el ruido de los disparos rompió la rutina comercial y turística de la ciudad.

Matar en el centro, sin huir

A plena mañana, en la esquina de Constitución y 16 de Septiembre, a una cuadra de la Pérgola Municipal, un joven de entre 20 y 25 años fue interceptado y ejecutado a balazos. Vestía sudadera azul claro, pantalón negro y gorra roja. No tuvo oportunidad de correr.

Testigos relataron que los agresores actuaron con rapidez y precisión; algunos señalaron que al menos uno de ellos escapó en motocicleta. El cuerpo quedó tendido sobre el asfalto durante varios minutos, mientras comerciantes bajaban cortinas y transeúntes buscaban refugio. La escena, captada por decenas de teléfonos, se volvió viral cuando un ciudadano se plantó frente al cadáver con una cartulina que exigía “Paz en México”.

Otro joven ejecutado y un herido que lucha por vivir

La violencia no fue un hecho aislado. En la colonia Benito Juárez, otro joven fue asesinado a balazos en un ataque distinto, elevando el número de homicidios del día.

Horas más tarde, en la colonia La Quinta, al poniente de la ciudad, un hombre fue emboscado y gravemente herido cuando circulaba por la calle Fray Juan de San Miguel. Los agresores huyeron sin dejar rastro. La víctima permanece hospitalizada en estado delicado.

La muerte también se mueve por carretera

La jornada cerró con una nueva ejecución sobre la carretera Uruapan – Los Reyes, a la altura de San Lorenzo, donde un hombre fue atacado a tiros mientras conducía su vehículo. Murió en el lugar. El ataque obligó a cerrar parcialmente la vialidad y reforzó la presencia policial en uno de los corredores más sensibles de la región.

Armas, menores y una ciudad sitiada

En medio del despliegue de seguridad, autoridades detuvieron a dos menores de edad, de 14 y 15 años, que portaban cargadores, cartuchos para armas largas, una granada, un aditamento lanzagranadas y equipo táctico. El hallazgo dejó al descubierto la normalización del armamento de alto poder incluso entre adolescentes.

Uruapan enfrenta esta jornada sangrienta con una percepción de inseguridad que ronda el 90 por ciento, una de las más altas del país, y con un clima de tensión que persiste desde el asesinato del exalcalde Carlos Manzo, ocurrido en noviembre de 2025.

Este sábado, el mensaje fue claro: en Uruapan se mata en el centro, en las colonias y en las carreteras, sin importar la hora ni la presencia de autoridades.