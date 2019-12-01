Va el “Botox” al Altiplano: Jueza vincula a proceso al principal extorsionador de los limoneros de Michoacán; enfrentará seis meses de prisión preventiva mientras se le investigan más delitos

Va el “Botox” al Altiplano: Jueza vincula a proceso al principal extorsionador de los limoneros de Michoacán; enfrentará seis meses de prisión preventiva mientras se le investigan más delitos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Enero de 2026 a las 22:32:33
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 24 de enero de 2026.– El nombre de César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “Botox”, volvió a sacudir los expedientes del crimen organizado luego de que una jueza federal lo vinculó a proceso por delincuencia organizada, delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, delitos por los que permanecerá recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

La Fiscalía Especial en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, adscrita a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), también obtuvo la vinculación a proceso de Esteban Molina Ledezma y Eder Luviano Cárdenas, presuntos integrantes de la misma estructura criminal.

Durante la audiencia inicial, “Botox” reconoció ser el líder del grupo delictivo conocido como “Los Blancos de Troya”, una organización señalada por operar en actividades ligadas al narcotráfico y al uso ilegal de armas de fuego, lo que reforzó la imputación de la Fiscalía.

El juez de control determinó imponer prisión preventiva oficiosa por un plazo de seis meses, periodo en el que los tres imputados permanecerán internos en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, Altiplano, mientras continúan las investigaciones.

Bajo la mira de Estados Unidos

El “Botox” no solo enfrenta cargos en México, sino que además era objetivo de interés para el Gobierno de Estados Unidos, el cual habría ofrecido una recompensa por información que condujera a su captura, debido a su presunta relevancia dentro de las redes del crimen organizado.

Las autoridades mexicanas dejaron en claro que el proceso apenas comienza, ya que César Alejandro Sepúlveda Arellano será investigado por otros delitos de alto impacto, lo que podría agravar su situación jurídica y prolongar su estancia en prisión de máxima seguridad.

Con esta vinculación a proceso, la FEMDO suma un golpe más contra las estructuras criminales, aunque el caso de “Botox” se perfila como uno de los expedientes más delicados, tanto por la autoadmisión de liderazgo criminal como por el interés internacional que rodea su figura.

Mientras tanto, el Altiplano vuelve a cerrar sus puertas sobre uno de los nombres que hoy encabezan la lista negra del crimen organizado, en espera de que la justicia determine el alcance real de su poder y sus delitos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Uruapan rojo: Homicidio en el centro, ataques armados y emboscada carretera dejan tres muertos y un herido el sábado
Va el “Botox” al Altiplano: Jueza vincula a proceso al principal extorsionador de los limoneros de Michoacán; enfrentará seis meses de prisión preventiva mientras se le investigan más delitos
Balean a un hombre en Uruapan, Michoacán, resultó herido
Ultiman a tiros a un automovilista en Uruapan, Michoacán
Más información de la categoria
Va el “Botox” al Altiplano: Jueza vincula a proceso al principal extorsionador de los limoneros de Michoacán; enfrentará seis meses de prisión preventiva mientras se le investigan más delitos
Homicidio de familia moreliana urge a legislar en materia de desaparición, desplazamiento y búsqueda de personas: Reyes Galindo
ICE priva de la vida a otra persona en Minneapolis, confirma jefe de Policía
Por presunta extorsión, detienen a cinco elementos de la GC de Morelia
Comentarios