Cásate en el Zoo de Morelia con jirafas como testigos
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 11:27:34
Morelia, Michoacán, a 03 de febrero del 2026.- Este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, podrás casarte legalmente en el Zoológico de Morelia con las jirafas como testigos, así anunciaron autoridades estatales en el marco de las diversas conmemoraciones que se han preparado para el mes del amor.

Julio César Medina Ávila, director del parque zoológico, informó que este año se repetirán las Bodas en el Zoo de Morelia debido a la gran demanda que se tuvo en el año anterior, sin embargo, en esta edición se contará con jueces del Registro Civil para que las uniones sean legales.

Comentó que las personas pueden revisar los requisitos para las bodas en las redes sociales del Registro Civil del Estado y podrán llevar sus documentos antes del 12 de febrero al recinto faunístico y un juez de la instancia acudirá a verificar los documentos.

El funcionario estatal señaló que las bodas con validez legal se llevarán a cabo de dos a cuatro de la tarde, con posibilidad de ampliarlo según la demanda que reciban, el costo por pareja será de 200 pesos. También habrá “bodas de kermés” o de “chocolate”, es decir, sin validez legal, frente al área de jirafas de 12 a cuatro de la tarde y serán gratuitas.

 Además, se llevará a cabo la ya tradicional cena romántica al interior del parque, la cual consta de cuatro tiempos, crema, entrada, fuerte (pollo, res o cerdo), postre y botella de vino, misma que tendrá un costo de dos mil 300 pesos, y durante la cual habrá música en vivo.

Finalmente Julio Medina dio a conocer que en el puente del área de Selva Mexicana se puso un “puente del amor” para colocar candados y un contenedor para llaves, que después se fundirán para hacer estatuas dentro del Zoo.

