Capula sigue de fiesta con la XVI Feria Nacional Artesanal y Cultural de la Catrina

Morelia, Michoacán; 29 de octubre de 2026.- Las catrinas de barro, los sabores de la cocina tradicional y el ambiente festivo del Día de Muertos, esperan a las familias en Capula, donde continúa la XVI Feria Nacional Artesanal y Cultural de la Catrina.

El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, invita a morelianos y visitantes a disfrutar de esta celebración y conocer el talento de las y los artesanos de la tenencia.



La feria estará abierta hasta el 03 de noviembre, todos los días de 10:00 a 22:00 horas, en la Plaza Principal de Capula. Es una oportunidad para recorrer sus puestos, encontrar catrinas de barro de distintos tamaños y diseños, adquirir piezas de loza y artículos decorativos, y llevarse a casa una muestra del trabajo artesanal de la comunidad.



Además de las artesanías, las y los visitantes podrán disfrutar de actividades familiares, presentaciones culturales, platillos preparados por cocineras tradicionales y el concurso de catrinas organizado por el Gobierno del Estado.

En esta edición participan 210 artesanas y artesanos de Capula, junto con 15 expositores invitados de otras regiones de Michoacán.



Con el impulso del presidente Alfonso Martínez Alcázar, el Gobierno de Morelia promueve las tradiciones que dan identidad al municipio y generan oportunidades para las familias que viven de la artesanía y el turismo.

Visitar Capula también significa apoyar directamente a quienes mantienen viva esta tradición y comparten su talento con personas de distintas partes del país.



El Gobierno de Morelia invita a aprovechar los últimos días de la feria, pasear por Capula, disfrutar de su comida y encontrar una catrina especial para llevar a casa. Una visita que permite celebrar el Día de Muertos, conocer las raíces de Michoacán y apoyar el trabajo de sus artesanas y artesanos.