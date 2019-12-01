Hallan cadáver en Morelia, Michoacán; investigan causas de muerte 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2026 a las 12:02:33

Morelia, Michoacán, a 29 de octubre 2026.- El cuerpo sin vida de un hombre, del cual hasta el momento se desconocen causas de muerte, fue hallado en el fondo de un barranco entre las colonia Ciudad Jardín y Ampliación 2 de Diciembre de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas sobre la presencia del cadáver en el referido lugar.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, quienes tras confirmar el reporte solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el lugar personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo el cual fue llevado al Semefo para los efectos de ley, y con base en la necropsia determinar las causas de muerte.