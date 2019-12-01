Detiene la Policía Morelia a sujeto que conducía moto robada 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2026 a las 12:34:26

Morelia, Michoacán, a 29 de octubre 2026.- En posesión de una motocicleta que contaba con reporte de robo, fue detenido un sujeto por elementos de la Policía Morelia, en el fraccionamiento Lomas de la Maestranza de esta ciudad.

Al respecto se informó que agentes de la referida corporación llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia en el referido fraccionamiento.

En un momento determinado tuvieron a la vista a un sujeto que conducía una moto infringiendo reglamentos de tránsito.

Fue al verificar los antecedentes de la unidad que se conformó que esta contaba con reporte de robo vigente.

Finalmente el requerido y el vehículo fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.