Camécuaro listo para la gran fiesta de Día de Muertos con música, arte y gastronomía

Morelia, Michoacán, 7 de octubre de 2026.- El Parque Nacional Lago de Camécuaro se prepara para recibir a miles de visitantes durante la celebración de Día de Muertos 2026, una experiencia que combinará las tradiciones, expresiones culturales, música, gastronomía y artesanías de la región en uno de los escenarios naturales más emblemáticos de Michoacán.

La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), que encabeza Roberto Monroy García, informó que esta celebración se realizará el próximo 1 de noviembre, con una expectativa de 10 mil turistas y visitantes, así como una derrama económica estimada en 1 millón 800 mil pesos, en beneficio directo de alrededor de 200 familias y de 600 personas de manera indirecta.

Arturo Hernández Vázquez, presidente municipal de Tangancícuaro, señaló que durante la jornada se instalarán cinco escenarios, donde se llevará a cabo una amplia programación artística, que incluirá música norteña, mariachis, bandas de viento, orquestas de cuerdas, agrupaciones musicales y DJ’s, además de presentaciones de danza y expresiones de la cultura purépecha, como la participación de la Danza de los Viejitos y el juego de pelota purépecha.

Martha Navarro Chávez, directora del parque, informó que la experiencia se complementará con altares monumentales, catrinas y catrines, alebrijes, murales, exposiciones artísticas, maquillaje, espacios fotográficos, zona gastronómica y artesanal, así como la exposición “Arte al Lago”, que reunirá lienzos y cráneos de yeso intervenidos por artistas, grafiteros e ilustradores. “Con ello, el Día de Muertos en Camécuaro busca preservar la identidad cultural de Tangancícuaro y ofrecer a quienes lo visiten una experiencia de tradición y espiritualidad en contacto con la naturaleza”, señaló.

El acceso general tendrá un costo de 50 pesos, mientras que niñas y niños de hasta 6 años entrarán gratis; el estacionamiento tendrá un costo de 40 pesos y el campismo de 100 pesos. Para consultar el programa completo y detalles de la celebración, se puede visitar las redes sociales del Gobierno de Tangancícuaro y del Parque Nacional Lago de Camécuaro.