Adolescente es vinculado a proceso por homicidio en grado de tentativa por hechos ocurridos en secundaria de Querétaro

Querétaro, Qro., 7 de octubre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de un adolescente por homicidio en grado de tentativa, relacionado con la agresión ocurrida el pasado 30 de septiembre al interior de una escuela secundaria ubicada en el municipio de Querétaro.

De acuerdo con los datos de prueba integrados a la investigación, el adolescente habría utilizado objetos punzocortantes para agredir a personas que se encontraban al interior del plantel educativo, ocasionando lesiones a cuatro personas.

Desde que se tuvo conocimiento de los hechos, esta Fiscalía inició de manera inmediata las investigaciones correspondientes, con intervención de personal ministerial, policial y pericial. Como parte de los actos de investigación, se realizaron diligencias de cateo que permitieron recabar indicios y datos de prueba relevantes para la integración de la carpeta de investigación y el esclarecimiento de los hechos.

Durante el desarrollo de una de estas diligencias, realizada en un domicilio relacionado con la investigación, dos personas adultas, padres del adolescente, fueron detenidas al obstaculizar el desahogo del cateo. Por estos hechos, fueron puestas a disposición de la autoridad competente y posteriormente vinculadas a proceso por el delito de desobediencia y resistencia de particulares, dentro de una causa penal diversa.

En lo correspondiente al procedimiento seguido contra el adolescente, este 7 de octubre se llevó a cabo la audiencia correspondiente, en la que personal ministerial especializado presentó ante la autoridad judicial los datos de prueba recabados durante la investigación, con los que se estableció su probable intervención en los hechos.

Tras valorar lo expuesto por esta Fiscalía, la autoridad judicial determinó vincular al adolescente a proceso por homicidio en grado de tentativa. Derivado de las actuaciones realizadas desde que se tuvo conocimiento de los hechos, se logró poner al adolescente a disposición de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, instancia bajo cuya resguardo permanece, asimismo se otorgaron 2 meses de investigación complementaria.

La Fiscalía General del Estado continuará con los actos de investigación necesarios, bajo las disposiciones aplicables del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, garantizando el debido proceso y los derechos de todas las personas involucradas.