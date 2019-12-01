Vuelca auto en la México-Querétaro; dos personas resultan heridas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2026 a las 16:21:51

Querétaro, Querétaro, 7 de octubre de 2026.- Por la madrugada, se registró una aparatosa volcadura, en la autopista federal 57 México- Querétaro, la cual, dejó como saldo a dos personas heridas e importantes daños materiales.

El accidente ocurrió a la altura de Casa Blanca, en dirección a Celaya, luego de que el auto, tipo Vento, perdiera el control, por el aparente exceso de velocidad.

Al perder el control y volcar, el auto quedó en la barra de contención, ubicada en un puente de un canal, con importantes daños materiales.

Al lugar, se movilizaron los servicios de emergencias, quienes al llegar, valoraron a los lesionados y posteriormente iban a determinar si requerían traslado a un hospital.

La zona fue abanderada por las autoridades, quienes acudieron a la zona a tomar conocimiento del accidente, el cual dejó severos daños.