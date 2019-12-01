Carambola de tres vehículos provoca cierre en carretera a Tequisquiapan, El Marqués

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2026 a las 16:15:24

El Marqués, Querétaro, 7 de octubre de 2026.- La falta de precaución y el exceso de velocidad, ocasionó una aparatosa carambola entre tres vehículos, la cual se registró sobre la carretera a Tequisquiapan.

Fue a la altura de La Cañada, en el municipio de El Marqués, en dirección a la capital queretana, en donde se registró a colisión, que dejó severos daños y el cierre de la circulación.

Se conoció que la unidad de transporte Flecha Azul, detuvo su marcha para subir y bajar pasaje, sin embargo, el conductor del auto, no alcanzó a cambiar de carril lo que ocasionó que se impactara contra la unidad transporte y posteriormente otro lo vehículo lo colisionara.

Al lugar acudieron los servicios de emergencias para los primeros auxilios, afortunadamente tras la revisión, se determinó que no había personas lesionadas.