Caltzontzin celebrará el VI Concurso Tradicional Purhépecha

Morelia, Michoacán, a 15 de julio de 2026.- La comunidad originaria de Caltzontzin, municipio de Uruapan, celebrará los próximos 4 y 5 de agosto la sexta edición del Concurso Tradicional Purhépecha, un encuentro que mostrará la identidad de los pueblos originarios mediante la preservación y difusión de sus expresiones culturales, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García.

La plaza comunal será el escenario donde más de dos mil habitantes y visitantes podrán disfrutar de presentaciones de música tradicional, danzas, indumentaria, gastronomía y actividades que enaltecen la lengua purhépecha, buscando consolidar a este evento como un espacio para mantener vivo el patrimonio cultural de la región, explicó Tata Miguel Isidro Rangel, presidente del Comisariado de Bienes Comunales.

Las autoridades comunales, integradas por Tata José Guadalupe Anguiano Rojas, presidente del Consejo de Vigilancia; y el representante común, Atzin Alonso Osorio Chávez, destacaron que esta celebración busca revitalizar las tradiciones que distinguen a Caltzontzin y fortalecer el sentido de pertenencia entre las nuevas generaciones.

El concurso también representa una oportunidad para impulsar la economía local, pues con la asistencia de las dos mil personas previstas, se espera una derrama económica estimada de entre 600 mil pesos al un millón de pesos.

La historia de Caltzontzin está marcada por dos momentos que transformaron su identidad. El primero ocurrió en 1599, cuando el antiguo pueblo fue reubicado; el segundo, en 1943, tras el nacimiento del volcán Paricutín, que obligó a la comunidad a establecerse en su ubicación actual.

Antonio Mediano Chávez, integrante del comité organizador, reconoció y agradeció el interés y respaldo del Gobierno estatal y el constante impulso al turismo comunitario. Finalmente los organizadores invitan a las y los visitantes a conocer esta celebración, que forma parte de la amplia oferta de turismo cultural del estado y permite vivir de cerca las tradiciones que hacen de Michoacán, “el alma de México”.