Grupo criminal de Jalisco declara la "guerra" a organizaciones criminales de Tepito y Tláhuac

Grupo criminal de Jalisco declara la "guerra" a organizaciones criminales de Tepito y Tláhuac
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Julio de 2026 a las 13:48:38
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Ciudad de México, a 15 de julio 2026.- Un grupo de presuntos integrantes de la mayor organización criminal de Jalisco le “declaró la guerra” a los grupos criminales de Tepito y Tláhuac, que cuenta con presencia en la Ciudad de México y el Estado de México.

En redes sociales circula un video en el que un hombre encapuchado acompañado de más personas con chalecos que tienen las iniciales del grupo criminal, lee un manifiesto en el que aseguró que atacarán a los extorsionadores de la Unión Tepito y el Cártel de Tláhuac.

“Aviso a toda la población de la Ciudad de México y Estado de México. Vamos por todos los extorsionadores y cobrapisos de La Unión Tepito y Cártel de Tláhuac. Esos falsos que dicen ser de la empresa. Ya se les acabó su mina de oro”, dijo el presunto integrante del cártel.

Igualmente, el hombre que lee el pronunciamiento indicó que buscarán a todos aquellos que usan el nombre del CJNG para cobrar y extorsionar a las personas.

Al corte de esta edición las autoridades no se han pronunciado acerca del video, ni sobre el riesgo de una posible guerra entre grupos delincuenciales en la capital del país.

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