Tragedia en Almoloya de Juárez; localizan cadáver de niña dentro de obra abandonada

Tragedia en Almoloya de Juárez; localizan cadáver de niña dentro de obra abandonada
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Julio de 2026 a las 14:20:55
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Almoloya de Juárez, Estado de México, a 15 de julio 2026.- El cuerpo sin vida de una niña de entre 3 y 6 años de edad fue localizado dentro de una obra abandonada en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Por lo anterior, personal de Protección Civil Municipal (PCM) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se movilizó al lugar y a su llegada confirmó la presencia del cuerpo sin vida de la menor

A través de un comunicado oficial, la Fiscalía General de Justicia del estado (FGJ) informó que el hecho registrado en la comunidad de Arroyo Zarco, ya es investigado bajo el protocolo de feminicidio.

Al corte de esta edición no se reportan personas detenidas por este caso. Mientras que el Ministerio Público de la entidad adelantó que abrió una carpeta de investigación e inició con la recopilación de testimonios y pruebas para esclarecer lo ocurrido.

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