Aprehenden a sujeto acusado de homicidio en Angamacutiro, Michoacán 

Aprehenden a sujeto acusado de homicidio en Angamacutiro, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Julio de 2026 a las 15:30:22
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Angamacutiro, Michoacán, a 15 de julio de 2026.- Un hombre que era buscado por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado fue detenido durante un operativo interinstitucional realizado en el municipio de Angamacutiro.

Sobre el particular se informó que dicha  captura fue resultado de un despliegue coordinado entre elementos de la Guardia Civil, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) y la Policía Municipal, quienes implementaron acciones de búsqueda para cumplimentar una orden de aprehensión vigente en contra del sospechoso.

De acuerdo con la información oficial, los agentes lograron ubicar al individuo y, tras confirmar su identidad, procedieron a su detención.

Posteriormente, el imputado fue puesto a disposición del juez que giró el mandato judicial, autoridad que definirá su situación jurídica por el delito de homicidio calificado que se le imputa.

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