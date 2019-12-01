Privan de la vida a una mujer en La Unión, Guerrero

Privan de la vida a una mujer en La Unión, Guerrero
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Julio de 2026 a las 15:22:46
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La Unión, Guerrero, a 15 de julio de 2026.- El cuerpo de una mujer que fue asesinada a balazos, se localizó en el interior de una camioneta en esta localidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en un paraje de la carretera Zihuatanejo-Lázaro Cárdenas, en esta municipalidad, estaba una camioneta y a bordo de esta, una mujer sin vida.

Al sitio acudieron elementos policiacos, quienes tras confirmar el reporte solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el lugar personal de la Fiscalía del Estado quienes fueron de de los hechos.

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