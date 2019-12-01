Brujas mexicanas, terror y cine fantástico; todo listo para el Feratum en Pátzcuaro

Morelia, Michoacán, 29 de octubre de 2026.- El Festival Internacional de Cine Fantástico Feratum Film Fest celebrará su 15 edición del 12 al 15 de noviembre en Pátzcuaro, con una programación conformada por 110 películas de 25 países, entre largometrajes y cortometrajes de terror, fantasía y ciencia ficción, señaló Alejandro Hernández Torres, subsecretario de Promoción de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), en representación del titular Roberto Monroy García.

El encuentro, organizado por Miguel Ángel Marín Colín, tendrá como eje temático a las brujas mexicanas y prevé una afluencia de entre 25 mil y 30 mil asistentes, así como una derrama económica de 20 millones de pesos.

La película española “Bajo tus pies”, dirigida por Cristian Bernard y protagonizada por Maribel Verdú y Sofía Otero, inaugurará el festival con su estreno en México; mientras que la clausura estará a cargo de “Pacífico”, del director Gonzalo Gutiérrez, coproducción de Colombia y Argentina que tendrá su estreno latinoamericano. La programación también incluirá una función especial por los 20 años de “El laberinto del fauno”, del cineasta mexicano Guillermo del Toro, además de la exposición de los 15 carteles oficiales que han marcado la historia del encuentro.

Entre las actividades destacan la Marcha de las Bestias, programada para el viernes 13 de noviembre a las 19:00 horas por las principales calles del Centro Histórico del Pueblo Mágico, además de clases magistrales de maquillaje de efectos especiales y efectos visuales y charlas con profesionales de la industria. También regresará Feratum Pitch Hub, plataforma que impulsa nuevos proyectos cinematográficos y vincula a sus creadores con especialistas del sector. La programación contempla, además, un encuentro dedicado a las mujeres que transforman el cine fantástico en Latinoamérica.

Como parte de su expansión, Feratum llevará una selección de películas a otras ciudades: Morelia, el 17 y 18 de noviembre, en la Casa Natal de Morelos; Ciudad de México, del 20 al 22 de noviembre, en la Cineteca de las Artes y Cinedot Azcapotzalco; así como Querétaro, el 27 y 28 de noviembre, y Metepec, Estado de México, del 27 al 29 de noviembre, en sedes Cinedot. Estas extensiones permitirán acercar el cine fantástico a nuevas audiencias y ampliar el alcance de la celebración.

La Sectur respalda la promoción de eventos que fortalecen la oferta cultural y turística del estado, proyectan sus destinos y generan actividad económica para las comunidades, enfatizó Hernández Torres. Para consultar la programación, sedes, funciones y adquirir el Feratum pass, que ofrece acceso a proyecciones y actividades especiales en Pátzcuaro, las personas pueden visitar la página www.feratumfilmfest.com