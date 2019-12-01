Ultiman a tiros a un hombre en Lomas de San Juanito Itzícuaro de Morelia, Michoacán

Ultiman a tiros a un hombre en Lomas de San Juanito Itzícuaro de Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2026 a las 16:57:25
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Morelia, Michoacán, a 29 de octubre de 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un hombre fue asesinado a balazos en Lomas de San Juanito Itzícuaro de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido asentamiento habían atacado a balazos a una persona.

Al sitúo acudieron elementos de la Policía Morelia, quienes al arribar encontraron a un hombre sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

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