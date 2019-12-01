Balnearios de Michoacán reciben 70% más turismo en Semana Santa: Eva Tinoco

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 12:57:14

Morelia, Michoacán, a 04 de marzo del 2026.- Eva Tinoco Herrera, presidenta de la Asociación Michoacana de Balnearios y Parques Acuáticos, señaló que estos establecimientos reciben aproximadamente 70 por ciento más personas durante el periodo vacacional de la Semana Santa.

En entrevista con medios, la presidenta de la asociación empresarial recalcó que esta temporada es de suma importancia para los parques acuáticos, pero además, se respetan los precios que tienen en el resto del año.

“Los balnearios de Huandacareo realmente no le pedimos nada a ningún otro parque acuático, ya que todos contamos con una infraestructura muy amplia, toboganes, albercas, pero lo más importante en nuestras áreas verdes y el tenerlos siempre limpios”.

Eva Tinoco estimó que en promedio el acceso a un balneario o parque acuático de Huandacareo tiene un costo de 150 pesos adultos y 60 pesos niños; mientras que la noche por hospedaje ronda entre los 900 y mil 500 pesos, según las características de la habitación.