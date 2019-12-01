Morelia, Michoacán, 23 de noviembre de 2026.- La costa michoacana amplía sus atractivos de turismo de naturaleza con la incorporación oficial del estado a los destinos de avistamiento de ballenas, una experiencia que se suma al espectáculo natural del nacimiento de las tortugas marinas y que permitirá atraer visitantes, generar oportunidades económicas y beneficiar a las comunidades costeras, siempre cuidando y respetando a las especies y a la naturaleza.

El titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), Roberto Monroy García, informó que la temporada de observación de ballenas se desarrollará del 15 de diciembre de 2026 al 20 de marzo de 2027, en el polígono autorizado que comprende de Barra de Nexpa a Playa Jardín, en el municipio de Lázaro Cárdenas. Las embarcaciones que cuenten con los permisos correspondientes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tendrán señalizaciones distintivas para que los turistas y visitantes puedan identificarlas y contratar servicios regulados.

Esta nueva experiencia se complementa con la conservación, el nacimiento y la liberación de crías de las tres especies de tortuga marina que desovan en el estado: golfina, negra y laúd. Playas como Colola, Ixtapilla y Playa Azul son el escenario de este fenómeno natural, un gran atractivo para quienes buscan conectar con la biodiversidad.

El secretario destacó que la incorporación del avistamiento de ballenas es resultado de tres años de investigación y trabajo coordinado con pescadores, prestadores de servicios náuticos, comunidades costeras e instituciones académicas y científicas. Además de diversificar la oferta turística, permitirá abrir nuevas oportunidades de ingresos para las familias de la región mediante recorridos, hospedaje, gastronomía y otras actividades vinculadas con la llegada de visitantes.

Finalmente, el funcionario estatal subrayó que la entidad fortalece así su posicionamiento como destino de naturaleza, con experiencias que deben desarrollarse bajo criterios de conservación y respeto a la vida silvestre, para que las comunidades sean protagonistas y beneficiarias de la actividad turística, al tiempo que se protege la riqueza natural de la región de Playas de Michoacán.