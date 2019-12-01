Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2026 a las 08:40:59

Cuernavaca, Morelos, a 23 de noviembre 2026.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció la suspensión de clases los días 23 y 24 de noviembre en las escuelas de nivel básico de Morelos.

Según el comunicado oficial, la decisión obedece a la realización de asambleas delegacionales del organismo sindical, en las que se elegirán a delegados a un Congreso seccional para posteriormente asistir al Congreso Nacional Extraordinario a celebrarse en enero.

Por su parte, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) rechazó las asambleas delegacionales del SNTE y exigió la restitución del derecho a la jubilación sin Unidades de Medida y Actualización (UMA) ni Afores, además de certeza laboral.

“La intención de dicho Congreso es, en esencia, reformar los estatutos sindicales para hacerlos a conveniencia y continuar con la práctica entreguista de la fuerza del magisterio nacional al gobierno en turno”, acusó la el otro gran sindicato magisterial del país.

Es de mencionar que a la suspensión de clases del 23 y 24 de noviembre se suma el “día libre” del viernes 27 de noviembre por la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), que aplicará a nivel nacional.