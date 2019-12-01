Avanza la integración de la Guía Nacional de Experiencias en Michoacán: Sectur

Morelia, Michoacán, 10 de febrero de 2026.- La Unesco continúa su recorrido por Michoacán, en coordinación con las secretarías de Turismo federal y estatal, para integrar la Guía Nacional de Experiencias de Turismo Comunitario. Esta iniciativa permitirá posicionar a nivel nacional e internacional las experiencias que dan identidad a “el alma de México”, así como visibilizar a sus comunidades y conectarlas con nuevos mercados turísticos.

En esta ocasión, las autoridades acudieron a la región País de la Monarca para reunirse con comunidades del oriente de Michoacán, un territorio reconocido por su riqueza natural, cultural y biocultural, así como por el papel fundamental de sus comunidades indígenas y rurales en la conservación del entorno y la transmisión de saberes tradicionales.

“Actualmente nos encontramos en la segunda fase de la Guía Nacional de Experiencias de Turismo Comunitario, correspondiente a la etapa de capacitación, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades organizativas, operativas y de atención al visitante de las comunidades participantes, bajo un enfoque de turismo comunitario sostenible y con identidad territorial”, comentó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán.

Las experiencias que forman parte de este proceso de profesionalización en dicha región son Parador Turístico Sierra Chincua, en la comunidad de Sierra Chincua; Parador Turístico Llano de las Papas, en el ejido Los Remedios; Centro Turístico La Rinconada-Laguna Larga, en San Pedro Jácuaro; y Jungapeo: Naturaleza, Sabores y Tradiciones, en la Tenencia de Lázaro Cárdenas.

A los anteriores se suman Awak: Turismo Comunitario y Biocultural, en el Centro de Senguio; Oriente Otomí-Entre Pirámides y la flor de nochebuena, en San Felipe de los Alzati; Ruta del Pulque y cocineras tradicionales, en la Comunidad Indígena de Crescencio Morales; Monarcas Activas, en la Comunidad Indígena de Donaciano Ojeda.

Además de la Red Comunitaria de Aprendizaje en Turismo Alternativo, integrada por San Vicente Ecoturismo, Janikua Luciérnaga, Parador Llano de las Papas, Parador Senguio y Parador El Asoleadero, también se encuentra Aventura Monarca: Camina, Aprende y Contribuye, en los ejidos Cerro Prieto, Los Remedios y Senguio. Con esta fase de capacitación se busca consolidar experiencias auténticas y sentar las bases para una oferta turística que priorice a las personas, el territorio y la conservación del patrimonio natural y cultural de la región.