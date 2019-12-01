Sujeto amenaza con arma blanca a vecinos de la colonia Carmen Serdán durante evento del Gobierno de Nuevo León; dañó un vehículo

Monterrey, Nuevo León, a 10 de febrero de 2026.- Un hombre armado con un cuchillo irrumpió en una actividad organizada por el Gobierno de Nuevo León, donde amenazó a los asistentes y, al retirarse, causó daños a un vehículo.

Según informó Fuerza Civil, los hechos se registraron la mañana del 10 de febrero durante un encuentro con vecinos en la colonia Carmen Serdán, en el que participaban representantes de la Secretaría de Igualdad e Inclusión y de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD). Elementos policiales acudieron tras recibir el reporte de que un sujeto estaba intimidando a los presentes con un arma blanca.

“Un masculino empezó a desvariar con su discurso, amedrentando a los presentes con un objeto punzo cortante (…). El individuo se retiró del lugar por lo que los elementos realizaron recorridos de búsqueda en el área con resultado negativo”, señaló la corporación en su reporte oficial.

Más tarde, comenzó a difundirse en redes sociales un video del momento en que el hombre, presuntamente apodado “El Güero”, saca un cuchillo sin razón aparente, lo que provoca temor entre quienes se encontraban en el lugar. De acuerdo con las imágenes, el individuo aparentemente se encontraba en estado inconveniente.

En el acto se encontraba la secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera, y el director adjunto de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, quienes sostenían una conversación con habitantes de la zona cuando ocurrió el incidente.