Localizan el cuerpo de un sobrino de "El Mayo" Zambada en una maleta adentro de una camioneta en Culiacán, Sinaloa

Culiacán, Sinaloa, a 10 de febrero de 2026.- El cuerpo de Sergio Cázarez Zambada, de 41 años y sobrino de Ismael “El Mayo” Zambada, fue localizado al interior de una maleta que se encontraba en la cajuela de un vehículo abandonado sobre la carretera Culiacán–El Dorado, en dirección a la sindicatura de Costa Rica. Así lo dio a conocer la fiscal de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo.

De acuerdo con el reporte, la noche del 8 de febrero se recibió una llamada al número de emergencias 911 en la que se alertaba sobre una camioneta Ford Bronco color gris abandonada en el acotamiento del carril que corre de sur a norte en dicha vialidad.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Fiscalía General de la República acudieron al sitio. Al inspeccionar la unidad, localizaron en la cajuela una maleta con el cuerpo sin vida en su interior. El cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense para las diligencias correspondientes, mientras que el vehículo quedó bajo resguardo de la Unidad de Bienes Asegurados como parte de la investigación.

Posteriormente, familiares de Cázarez Zambada acudieron ante la agencia especializada en homicidio doloso para realizar la identificación oficial y reclamar los restos.