Localizan el cuerpo de un sobrino de "El Mayo" Zambada en una maleta adentro de una camioneta en Culiacán, Sinaloa

Localizan el cuerpo de un sobrino de "El Mayo" Zambada en una maleta adentro de una camioneta en Culiacán, Sinaloa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 22:26:12
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Culiacán, Sinaloa, a 10 de febrero de 2026.- El cuerpo de Sergio Cázarez Zambada, de 41 años y sobrino de Ismael “El Mayo” Zambada, fue localizado al interior de una maleta que se encontraba en la cajuela de un vehículo abandonado sobre la carretera Culiacán–El Dorado, en dirección a la sindicatura de Costa Rica. Así lo dio a conocer la fiscal de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo.

De acuerdo con el reporte, la noche del 8 de febrero se recibió una llamada al número de emergencias 911 en la que se alertaba sobre una camioneta Ford Bronco color gris abandonada en el acotamiento del carril que corre de sur a norte en dicha vialidad.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Fiscalía General de la República acudieron al sitio. Al inspeccionar la unidad, localizaron en la cajuela una maleta con el cuerpo sin vida en su interior. El cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense para las diligencias correspondientes, mientras que el vehículo quedó bajo resguardo de la Unidad de Bienes Asegurados como parte de la investigación.

Posteriormente, familiares de Cázarez Zambada acudieron ante la agencia especializada en homicidio doloso para realizar la identificación oficial y reclamar los restos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Incendian camión de carga en la carretera de cuota Mazatlán-Tepic de Sinaloa
Localizan el cuerpo de un sobrino de "El Mayo" Zambada en una maleta adentro de una camioneta en Culiacán, Sinaloa
Sujeto amenaza con arma blanca a vecinos de la colonia Carmen Serdán durante evento del Gobierno de Nuevo León; dañó un vehículo
En diferentes ataques armados, dos hombres pierden la vida en Celaya, Guanajuato
Más información de la categoria
La transa que nació en Palacio: Ramírez Cuevas y el decreto de 27 mil millones que favoreció la campaña de Brugada y fracturó a la 4T
Dijeron trabajar para Jalisco, secuestraron a un hombre y un juez los liberó: el caso que sacude a la Guardia Nacional en Puebla
Ladrones resultan heridos al intentar robar un vehículo en el fraccionamiento Mediterránea de Uruapan, Michoacán
Balacera en carretera Zamora - Los Reyes, Michoacán: Ataque a policías deja a uno herido y caos vial por ponchallantas
Comentarios