Aún puedes participar en el taller de arcos tradicionales en el Civaq Pátzcuaro: Sectur

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2025 a las 14:20:18

Pátzcuaro, Michoacán, 26 de octubre de 2025.- Los 13 talleres de la Semana de Celebración de la Noche de Muertos ya comenzaron en las distintas comunidades que rodean la ribera del lago de Pátzcuaro, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), que dirige Roberto Monroy García.

Entre ellos se encuentra el de Arcos Tradicionales a las Ánimas “Entre Flores”, que se realiza en las instalaciones del Centro de Interpretación Vasco de Quiroga (Civaq) en Pátzcuaro, ubicado en calzada Ibarra 1, colonia Revolución, donde antes se encontraba la estación del tren.

Durante estos primeros días, informó Monroy García, niñas, niños, jóvenes y adultos han participado en la elaboración de estos emblemáticos arcos que representan la unión entre la vida y la memoria.

Los asistentes son guiados paso a paso para la elaboración de estos tradicionales arcos que se encuentran en los panteones el 1 y 2 de noviembre, realizados para recibir a los que se adelantaron en el camino.

La Sectur Michoacán recordó que los talleres son por día, y los interesados aún están a tiempo de vivir esta experiencia única que existe en Michoacán. Esta actividad se realizará hasta el día 30 de octubre y tiene una cuota de recuperación de 150 pesos, monto que incluye todos los materiales y la guía del tallerista Juan Bosco García.

El cupo límite de cada grupo es de hasta 30 personas. Para inscribirse y contar con mayores detalles, la Sectur pone a disposición el teléfono 443 224 6187, o bien, a través del sitio web https://visitmichoacan.com.mx/