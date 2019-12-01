Asómbrate con el nacimiento artesanal monumental que estará en la Villa Navideña: Sectur

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 12:14:05
Morelia, Michoacán, 12 de diciembre de 2025.- El Gobierno de Michoacán inaugurará mañana sábado 13 de diciembre la Villa Navideña 2025. Este espacio de esparcimiento familiar y cultural está diseñado para el disfrute de la ciudadanía, turistas y visitantes, y abrirá sus puertas en punto de las 18:30 horas.

Dentro de los atractivos que se disfrutarán, se encuentra el Nacimiento Artesanal Monumental conformado por piezas de hasta cinco metros de altura y el cual podrá admirarse en los jardines del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo).

Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), comentó que el nacimiento artesanal monumental se ha convertido en uno de los imperdibles de este evento navideño con el que se cierran las actividades del año en “el alma de México”.

El nacimiento está integrado por artesanías provenientes de distintas regiones de Michoacán. La composición incluye las figuras centrales del Niño Dios, la Virgen María, San José, el ángel, los tres Reyes Magos, un pastor, camello, caballo, elefante, burro, buey y borregos. Todas las piezas estarán disponibles para la visita del público a partir de este sábado.

“Además de disfrutar del nacimiento, los asistentes también podrán ver a Donovan Carrillo, el único seleccionado nacional en patinaje artístico que representará a México y Latinoamérica en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, y quien se presentará en la pista de hielo, ubicada en los jardines del Orquidario de Ceconexpo, a las 18:30 horas. El ingreso es con acceso libre, solo se debe llegar con anticipación ya que las puertas se abrirán una hora antes para que la gente ingrese y ocupe sus lugares”, concluyó el titular de la política turística de Michoacán.

Noventa Grados
