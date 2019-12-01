Detienen a policía de Sahuayo, Michoacán, habría ultimado a golpes a un detenido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 12:53:04

Sahuayo, Michoacán, 6 de febrero 2026.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE), detuvieron a un policía Municipal de Sahuayo, quien es señalado de ser el presunto responsable de la muerte de una persona a la cual detuvo.

Sobre el particular se informó que el 27 de noviembre de 2025, fue detenido Santiago T., por elementos de la Policía Municipal.

Mientras era remitido a Barandilla, la víctima fue presuntamente golpeada por los policías, por lo que fue llevado a un hospital en donde murió.

Fue con base en las indagatorias que se presume que el ahora requerido habría participado en la golpiza por los fue fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.