Hallan fosa clandestina en Concordia, Sinaloa; podría estar relacionada con los 10 mineros desaparecidos

Hallan fosa clandestina en Concordia, Sinaloa; podría estar relacionada con los 10 mineros desaparecidos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 12:42:36
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Concordia, Sinaloa, 6 de febrero del 2026.- Autoridades confirmaron la localización de una fosa clandestina en la comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia, hecho que intensificó los operativos de seguridad en el sur del estado, en el marco de la búsqueda de los 10 trabajadores mineros desaparecidos en esa región.

De acuerdo con información preliminar, el sitio fue ubicado al interior de una parcela, donde se localizaron restos humanos, así como indicios de excavaciones y túneles subterráneos.

Personal especializado inició los trabajos de procesamiento del área para la recuperación de cuerpos y el levantamiento de evidencias.

Desde el fin de semana se desplegó un operativo permanente con la participación de fuerzas federales y estatales, mientras peritos y agentes ministeriales realizan las diligencias correspondientes.

Las autoridades señalaron que los trabajos continuarán en la zona y que, conforme avancen las investigaciones, se dará a conocer información oficial sobre el número de cuerpos localizados y su posible relación con las personas desaparecidas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
60 Detenidos y 158 carpetas por extorsión a limoneros en Michoacán: FGE
Detiene la GC a dos hombres en poder de 2 mil 270 cajetillas de cigarros ilegales en Zamora, Michoacán
Privan de la libertad a Gerardo Arredondo, empresario y excandidato a la Presidencia Municipal de Salamanca, Guanajuato
Detienen a policía de Sahuayo, Michoacán, habría ultimado a golpes a un detenido
Más información de la categoria
Privan de la libertad a Gerardo Arredondo, empresario y excandidato a la Presidencia Municipal de Salamanca, Guanajuato
Senado discutirá 40 horas laborales la próxima semana
Hallan fosa clandestina en Concordia, Sinaloa; podría estar relacionada con los 10 mineros desaparecidos
"Michoacán, sin denuncias conocidas contra funcionarios por vínculos delictivos", afirma Fiscalía
Comentarios