"Michoacán, sin denuncias conocidas contra funcionarios por vínculos delictivos", afirma Fiscalía
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 12:20:47
Morelia, Michoacán, 6 de febrero de 2026.– Ante la detención del presidente municipal de Tequila, Jalisco, por presuntos vínculos con el crimen organizado, el Fiscal General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, indicó que no tienen conocimiento de investigaciones federales similares contra funcionarios de la entidad.

Afuera de las instalaciones de la XXI Zona Militar, fue cuestionado sobre si han recibido denuncias contra alcaldes y presidentes municipales michoacanos por vínculos delictivos. 

El fiscal indicó que no han tenido información específica con esas características, mencionando que tales casos suelen canalizarse ante la autoridad federal.

El titular de la FGE apuntó que Michoacán no está exento de que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) efectúe indagatorias contra funcionarios.

 "No, no se descarta, también puede atenderse en base a las investigaciones que pueda haber por instancias federales y que esto pudiera atenderse en la misma circunstancia como se han hecho públicos", comentó Torres Piña.

