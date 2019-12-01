Confirma Gobierno de Salvador Escalante agresión armada contra policías municipales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 12:52:51

Salvador Escalante, 6 de febrero del 2026.- El Gobierno Municipal de Salvador Escalante informa que, durante la madrugada del 6 de febrero, elementos de la Policía Municipal que realizaban recorridos preventivos en la tenencia de Opopeo fueron objeto de una agresión con armas de fuego por parte de civiles armados que se desplazaban a bordo de una camioneta.

Los hechos ocurrieron sobre la calle 20 de Noviembre, a un costado del templo de la localidad.

Ante esta situación, los oficiales actuaron conforme a los protocolos establecidos, repeliendo la agresión y solicitando el apoyo correspondiente, lo que permitió el despliegue de un operativo de seguridad en la zona.

Los agresores lograron darse a la fuga con rumbo desconocido, por lo que se activaron los mecanismos de búsqueda y localización, sin que hasta el momento se tenga reporte de personas detenidas.

El Gobierno Municipal de Salvador Escalante reitera su compromiso con la seguridad de la población, así como con el fortalecimiento de la paz y el orden en el municipio, manteniendo una coordinación permanente con las corporaciones correspondientes y actuando siempre dentro del marco de la ley.

Asimismo, se reconoce la labor de los elementos de seguridad que, en el cumplimiento de su deber, salvaguardan la integridad de la ciudadanía.