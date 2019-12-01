Automovilista choca contra muero sobre Paseo de la República, en Querétaro

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 12:45:45

Querétaro, Querétaro, a 6 de febrero 2026.- El conductor de una camioneta, marca Nissan, sufrió un aparatoso accidente, sobre carriles laterales de Paseo de la República, a la altura de Juriquilla, en Querétaro.

Fue en dirección a la capital queretana, sobre el kilómetro 17, en donde el conductor perdió el conocimiento, lo que ocasionó que la camioneta perdiera el control.

Al perder el control, la camioneta se impactó contra el muro, y posteriormente el vehículo quedó atravesado, con severos daños materiales en la carrocería.

A la zona se movilizaron los servicios de emergencias, quienes al llegar, valoraron al conductor y determinaron que no presentaba heridas graves.