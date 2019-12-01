Automovilista choca contra muero sobre Paseo de la República, en Querétaro

Automovilista choca contra muero sobre Paseo de la República, en Querétaro
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 12:45:45
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 6 de febrero 2026.- El conductor de una camioneta, marca Nissan, sufrió un aparatoso accidente, sobre carriles laterales de Paseo de la República, a la altura de Juriquilla, en Querétaro.

Fue en dirección a la capital queretana, sobre el kilómetro 17, en donde el conductor perdió el conocimiento, lo que ocasionó que la camioneta perdiera el control.

Al perder el control, la camioneta se impactó contra el muro, y posteriormente el vehículo quedó atravesado, con severos daños materiales en la carrocería.

A la zona se movilizaron los servicios de emergencias, quienes al llegar, valoraron al conductor y determinaron que no presentaba heridas graves.

Noventa Grados
Más información de la categoria
60 Detenidos y 158 carpetas por extorsión a limoneros en Michoacán: FGE
Detiene la GC a dos hombres en poder de 2 mil 270 cajetillas de cigarros ilegales en Zamora, Michoacán
Privan de la libertad a Gerardo Arredondo, empresario y excandidato a la Presidencia Municipal de Salamanca, Guanajuato
Detienen a policía de Sahuayo, Michoacán, habría ultimado a golpes a un detenido
Más información de la categoria
Privan de la libertad a Gerardo Arredondo, empresario y excandidato a la Presidencia Municipal de Salamanca, Guanajuato
Senado discutirá 40 horas laborales la próxima semana
Hallan fosa clandestina en Concordia, Sinaloa; podría estar relacionada con los 10 mineros desaparecidos
"Michoacán, sin denuncias conocidas contra funcionarios por vínculos delictivos", afirma Fiscalía
Comentarios