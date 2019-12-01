Vinculan a proceso a falsa psiquiatra Marilyn "N" en Puebla; le salen dos nuevos casos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 12:12:10

Puebla, Puebla, 6 de febrero del 2026.- La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que Marilyn “N”, detenida previamente por ejercer como psiquiatra sin contar con la formación profesional correspondiente, fue vinculada a proceso por dos nuevos casos, al ser acusada del delito de usurpación de funciones.

De acuerdo con las denuncias, la mujer brindó atención psiquiátrica y prescribió medicamentos controlados a pacientes sin tener la acreditación legal para hacerlo.

En el primer caso, la víctima refirió que en marzo de 2019 acudió al consultorio de Marilyn “N”, ubicado en la colonia Azcárate de la ciudad de Puebla, donde fue diagnosticada con un trastorno mental y recibió medicamento controlado.

El segundo caso ocurrió en agosto de 2024, cuando otra persona acudió a su consultorio en San Andrés Cholula. En esa ocasión, la mujer fue diagnosticada con ansiedad y depresión y recibió tratamiento médico durante cinco meses.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó datos de prueba que el juez de Control consideró suficientes para dictar la vinculación a proceso, además de imponer la medida cautelar de prisión preventiva.

Cabe recordar que desde su detención el año pasado, Marilyn “N” permanece recluida en el Centro Penitenciario Femenil de Ciudad Serdán, mientras continúan las investigaciones en su contra.