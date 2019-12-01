Artesano de Capula inmortaliza a Guillermo del Toro en un catrín de barro

Morelia, Michoacán, 20 de octubre de 2026.- El talento de las manos artesanas de Michoacán llegó hasta Guillermo del Toro. Durante su reciente visita al Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), el cineasta mexicano, ganador del Oscar, recibió un catrín elaborado en Capula, como muestra de la riqueza cultural y artesanal del estado.

La pieza, realizada por el artesano Alejandro Jacobo y entregada por el secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García, es una figura que retrata al director mexicano con sus característicos lentes y el traje que vistió al recibir los premios Oscar, mientras sostiene dos de las estatuillas obtenidas a lo largo de su trayectoria.

Con este obsequio, se proyecta ante uno de los cineastas mexicanos más destacados la riqueza cultural y el talento artesanal de Capula, comunidad famosa por sus tradicionales catrinas de barro que posicionan a Michoacán como un referente turístico indispensable.

La visita anterior de Guillermo del Toro a la capital michoacana se remonta a 2017, durante la edición 15 del FICM. En esa ocasión, el cineasta compartió la inspiración que halló en los paisajes de Michoacán para escenas de “La forma del agua”, cinta con la que conquistó cuatro premios Oscar, entre ellos el de Mejor Director.