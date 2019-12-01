Defensa y SSPC firman convenio para fortalecer acciones operativas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2026 a las 14:50:05

Ciudad de México, a 20 de octubre 2026.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de sus titulares, general Ricardo Trevilla Trejo y Omar García Harfuch, respectivamente, firmaron un convenio para ampliar el intercambio de información entre las instituciones encargadas de combatir la violencia.

Según el documento, a partir de ahora, la Guardia Nacional podrá conectar sus sistemas con la Plataforma Central de Inteligencia del país y acceder a bases de datos e información estratégica para fortalecer las investigaciones y operaciones en el combate a las organizaciones criminales.

De igual forma, el acuerdo incluye la capacitación de personal especializado, apoyo técnico, homologación de sistemas y mecanismos para compartir y proteger la información.

En ese sentido, el secretario García Harfuch mencionó que la plataforma permite relacionar datos, identificar patrones delictivos y establecer vínculos entre integrantes de organizaciones criminales, con el objetivo de fortalecer las investigaciones y planear operaciones de seguridad.

Por su parte, el general secretario destacó que el convenio facilitará el acceso directo a sistemas, bases de datos y registros para obtener indicios y elementos de prueba que permitan reforzar las investigaciones en materia de seguridad pública.