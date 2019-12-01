Anuncian la edición 15 del Festival Internacional de la Cerveza

Morelia, Michoacán, 7 de octubre de 2026.- El Festival Internacional de la Cerveza Morelia celebrará su edición número 15 como un encuentro que contribuye a fortalecer la actividad turística y gastronómica de la capital michoacana, al generar movimiento de visitantes y una derrama económica cercana a los 2 millones de pesos, informaron organizadores del evento.

El encuentro se realizará el próximo 10 y 11 de octubre en la Plaza de la Paz que se localiza en la calle Valentín Gómez Farías, esquina con avenida Nocupétaro, donde se espera una afluencia de entre 700 y mil 500 personas. La celebración reunirá a 35 empresas del sector y generará beneficios indirectos para alrededor de 300 personas, detalló la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), que encabeza Roberto Monroy García.

Durante el festival, explicó Edgar Mercado, director del evento y presidente de Acermich, el público podrá disfrutar de una propuesta que incluye exposición, degustación, maridaje y venta de cervezas artesanales, además de un área gastronómica en la que los alimentos se combinarán con las bebidas participantes. La programación se complementará con actividades artísticas, música y danza.

Esta edición, señaló Pablo Martínez Tapia, director de Atracción de Inversión del Ayuntamiento capitalino, refrenda la importancia del festival como un encuentro que ha marcado un parteaguas para la industria cervecera en el país, al reunir a productores, empresas y público en torno a una experiencia que vincula la cerveza artesanal con la gastronomía y la cultura.

Finalmente, María Elena Reyes Remigio y Sergio Maravilla Rodríguez, cocinera tradicional y productor cervecero y mezcalero, coincidieron en que con este tipo de encuentros, Morelia fortalece su oferta de experiencias para quienes buscan conocer y disfrutar la ciudad a través de sus sabores, productos y expresiones culturales, al tiempo que se impulsa la actividad económica de prestadores de servicios y empresas vinculadas al turismo. Para conocer más detalles se puede consultar el Facebook: Festival Internacional de la Cerveza.