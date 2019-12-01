Desmantelan puntos de venta de estupefacientes tras cateos en Morelia

Morelia, Michoacán, 7 de octubre de 2026.- Elementos de la Guardia Civil brindaron apoyo operativo a la Fiscalía General del Estado (FGE) en la ejecución de dos órdenes de cateo en distintos puntos de Morelia. Durante las acciones, dos personas fueron detenidas y se aseguraron más de 200 cigarros con presunta marihuana, diversos productos con la misma sustancia, así como dinero en efectivo y equipo electrónico.



Las diligencias se desarrollaron en inmuebles ubicados en las colonias Félix Ireta y Del Empleado, donde personal de la FGE llevó a cabo las actuaciones ministeriales correspondientes, con el despliegue de seguridad y apoyo operativo de agentes de la Guardia Civil.



En el primer inmueble fue detenida una mujer, quien presuntamente se dedicaba a la comercialización de productos derivados de cannabis bajo el nombre de “Paradise”. En el lugar fueron localizados 12 cigarros, así como paquetes de galletas y cacahuates que contenían sustancias y hierba seca con características propias de la marihuana. También fueron asegurados dinero en efectivo y otros objetos relacionados con la investigación.



Durante la segunda diligencia fue detenido un hombre. En el sitio fueron asegurados 226 cigarros con hierba seca con características propias de la marihuana, además de cigarros preenrollados, diversas bolsas y recipientes con la misma sustancia, así como productos tipo gomita.



Las dos personas detenidas y la totalidad de los indicios asegurados quedaron a disposición de la autoridad competente, encargada de continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.



La Guardia Civil exhorta a la ciudadanía a denunciar de manera anónima al 089 cualquier actividad relacionada con la venta o distribución de drogas. La participación ciudadana permite detectar estos puntos y fortalecer las acciones de seguridad en Michoacán.