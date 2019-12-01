Localizan osamenta humana en camino de terracería de San Luis Rey, Celaya

Localizan osamenta humana en camino de terracería de San Luis Rey, Celaya
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2026 a las 17:01:34
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Celaya, Guanajuato, 7 de octubre de 2026.- A un costado del libramiento nororiente, en un camino de terracería de la comunidad San Luis Rey, fue localizada una osamenta.

El reporte fue emitido a través de la línea de emergencias 911, luego de que desde el día martes se informara sobre el hallazgo de un cráneo, sin embargo, fue hasta la mañana de este miércoles cuando fueron localizados más restos óseos.

En el lugar se localizó un cráneo y varios huesos, los cuales fueron integrados a la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía del Estado.

Mientras se llevó a cabo el trabajo de campo, el lugar fue resguardado por elementos policiacos.

Finalmente, los restos de una osamenta, que se presume pertenecen a una sola persona, fueron trasladados a las instalaciones del SEMEFO, donde se les realizará la necropsia de ley.

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