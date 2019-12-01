Anuncian “Carnívoro Fest”, el mejor asado de Querétaro 

Querétaro, Qro. 9 de abril de 2026.- El presidente de la asociación de Cantinas Tradicionales de Querétaro, Daniel Pérez Murillo anunció que el próximo 6 de junio el Rancho El Pitayo será sede de la primera edición del “Carnívoro Fest” donde ese espera que maestros parrilleros de México y del extranjero muestren sus mejores recetas a los queretanos.

Explicó que para el Carnívoro Fest se espera la asistencia hasta de 10 mil personas, y una derrama económica de 10 millones de pesos, además de hará una competencia entre 16 equipos parrilleros a la cual se destinará una bolsa económica de 60 mil pesos.

“Es un festival que reúne lo mejor de la gastronomía, la música y el ambiente en un solo lugar donde el fuego, la carne y la música se convierten en una experiencia; tendremos una experiencia gastronómica Contaremos con cuatro rincones de degustación“, dijo.

Mencionó que el festival comienza desde el 5 de junio con el prendido de las brazas donde se cocinará a la vuelta y vuelta una res completa, así como la ruleta rusa con lechones, y una discada gigante para aquellos que quieran vivir la experiencia de cómo se inicia una gran parrilla de cocción lenta.

Señaló que la venta de boletos ya está disponible y el costo de ellos es 990 pesos para el festival, y para aquellos que únicamente quieran llegar al espectáculo musical será de 400 pesos, más cargos de la boletera.

Cabe mencionar que el espectáculo musical tendrá como artistas estelares a la Banda Tierra Sagrada, acompañado de Diamante Negro y el DJ Axl, ellos serán los encargados de amenizar la noche.