Anuncia Zacapu, "GloboFest" de Tirindaro 2025

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 13 de Agosto de 2025 a las 11:47:39

Morelia, Michoacán, a 13 de agosto del 2025.- Los días 30 y 31 de agosto se llevará a cabo la segunda edición del "GloboFest" Tirindaro 2025, esto en el municipio de Zacapu, con Veracruz, Estado de México y Ciudad de México como los invitados de honor, anunció Luis Eduardo Muñoz Espinoza, director de Turismo municipal.

En conferencia de prensa desde la Secretaría de Turismo en el estado, el funcionario estatal informó que en la primera edición se tuvieron 20 mil visitantes de municipios cercanos, por lo que para este año se esperan cerca de 30 mil personas, principalmente de comunidades como Naranja y La Cofradía, así como de los municipios de Paracho, Cherán, Purépero, Nahuatzen y Morelia.

Agregó, para este año se prevén 900 mil pesos de derrama económica, en los que se incluyen las ventas de oferentes gastronómicos.

Fernando González Olivares, organizador del evento, detalló que en este año se contará con más de 100 globos de concurso y una bolsa de 58 mil 300 pesos en premios.

La inauguración será el día sábado 30 a las 4 pm; a las 4:30 pm se llevará a cabo el concurso categoría infantil; a las 8 pm el Concurso Nacional de Globos y a las 21 horas se llevará a cabo la elevación nocturna con más de dos mil faroles.

Martín Juárez Gaspar, jefe de tenencia, explicó que Tirindaro significa "Bello atardecer", es una comunidad indígena a 72 kilómetros de la capital del estado en la cual se han preservado sus costumbres y tradiciones ancestrales.

Humberto Gabriel Morales, director de asuntos indígenas de Zacapu, comentó que este tipo de festivales sirven para que las nuevas generaciones adopten como propias las tradiciones, además de que representa un acto de vecindad con otros pueblos.