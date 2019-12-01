¡Anota la fecha! Ya viene el Ritual de las Aguadoras en Uruapan

Uruapan, Michoacán, 31 de marzo de 2026.- El Ritual de las Aguadoras de Uruapan, una ceremonia ancestral que de manera anual logra reunir a un importante número de personas de distintas edades, se desarrollará el próximo 5 de abril a partir de las 10:00 horas en la “Perla del Cupatitzio”.

Esta ceremonia que honra la leyenda del río Cupatitzio, reúne a mujeres de distintas edades quienes logran cautivar a los turistas y visitantes que llegan para disfrutar de este ritual, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), encabezada por Roberto Monroy García.

Este evento, auténtico orgullo de las y los uruapenses, se celebra cada Domingo de Resurrección. Es el día en que los barrios tradicionales se unen para heredar a las nuevas generaciones y visitantes una leyenda centenaria: cuenta la historia que, hace siglos, el río comenzó a secarse por la envidia del diablo, quien intentó destruir la belleza natural del lugar.

Pero se comenta que fue gracias al exorcismo realizado por Fray Juan de San Miguel, además de la fe del pueblo, que los manantiales volvieron a brotar, dejando como testimonio la marca de la rodilla del diablo en una roca que se localiza dentro del parque.

Por ello, mujeres con indumentaria tradicional y portando cántaros decorados con flores, fruta y dulces en sus cabezas, recorren cada año las calles, desde el Parque Nacional hasta la iglesia de la Inmaculada, a donde ingresan para ser parte de la celebración de una misa.

Aunque originalmente el ritual terminaba regresando el agua al Cupatitzio, la tradición ha evolucionado. Actualmente, el agua bendita se distribuye en los barrios tradicionales como un símbolo de sanación para los enfermos y esperanza a quienes atraviesan una pérdida.