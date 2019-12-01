Morelia, Michoacán, 19 de noviembre de 2026.- Tradición, fe, convivencia familiar y entretenimiento integran la oferta turística de Cotija en diciembre, con una agenda que incluye fiestas patronales, el tercer Festival Navideño y una exposición de autos clásicos para descubrir y disfrutar el destino, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), encabezada por Roberto Monroy García.

Esta temporada de cierre de año en el Pueblo Mágico genera un importante beneficio para el sector turístico, con la activación económica de restaurantes, hoteles, guías de turistas, taxis, comercios y demás negocios, sin perder el sentido familiar de las actividades, señaló Daniel Barragán Guerrero, director de Turismo de Cotija, quien acudió en representación de la presidenta municipal, Blanca María Ibarra Ochoa.

Las celebraciones comenzarán con las fiestas patronales, del 1 al 12 de diciembre, una de las tradiciones más representativas de la población, para las que se espera recibir entre 5 y 10 mil visitantes, además de fortalecer la convivencia y el sentido de pertenencia de las familias, explicó el vicario Omar Magaña Mendoza, representante de la Parroquia De Cotija

Por su parte, Jesús García Andrade, representante del Club de Autos Clasic, informó que para el 20 de diciembre habrá una exposición de autos clásicos, que busca atraer a aficionados y visitantes de distintas regiones, diversificar los atractivos del destino e impulsar el consumo en establecimientos comerciales y gastronómicos. Para esta actividad se estima una afluencia de entre 10 y 20 mil personas.

Finalmente, Daniel Barragán, director de Turismo del Pueblo Mágico, explicó que el 21 de diciembre se celebrará la tercera edición del Festival Navideño, un encuentro pensado para convivir en familia y compartir las tradiciones de la temporada, con una expectativa cercana a los 20 mil asistentes. En conjunto, las tres actividades prevén una afluencia de hasta 50 mil visitantes, lo que representa una oportunidad para impulsar la actividad turística y económica del municipio.